Подмосковье 06 марта 2024, 16:08 Общественная палата Подмосковья и институты гражданского общества подписали соглашение о взаимодействии на выборах

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Региональная общественная палата подписала соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в работе на предстоящих выборах с представителями институтов гражданского общества Московской области. По словам первого заместителя председателя общественной палаты региона Татьяны Дмитриевой, речь идет об организациях, которые помогали следить за проведением выборов различного уровня с 2013 года.

«Для нас это тоже очень важно, поскольку все наши коллеги, кто будет участвовать в этой работе, должны хорошо понимать, как это делать, чтобы не нарушать права граждан и следить, чтобы другими тоже не нарушались права наших жителей Московской области», — прокомментировала уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская.

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Представитель Совета при губернаторе Подмосковья по развитию гражданского общества и правам человека Сергей Леонов подчеркнул, что главная задача — самим увидеть, как происходит голосование и рассказать об этом гражданскому обществу.

Выборы президента России в 2024 году пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта.

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