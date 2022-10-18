Общественная палата Богородского округа передала гумпомощь для мобилизованных | 360°

Подмосковье 18 октября 2022, 18:23 Общественная палата Богородского округа передала гумпомощь для мобилизованных

Читать 360tv в

Более 25 коробок с продуктами питания для мобилизованных передала Общественная палата Богородского округа. Ранее организация отправляла медикаменты и теплые вещи.

Вместе с посылкой сотрудники оставили солдатам записки, со словами благодарности и поддержки. В акции активно принимают участие не только общественники, но и сотрудники предприятий, и жители округа.

Реклама

«Общественная палата с самого начала СВО принимает участие. Медикаменты мы отправляли, теплые вещи и рюкзаки. Хочу сказать спасибо всем жителям, что они приносят, помогают, откликаются на наши просьбы и членам общественной палаты. Есть те, кто очень большой вклад вносит. Именно материальный. А нашим войнам пожелать удачи, крепости духа и божьей помощи», — отметил председатель Общественной палаты Богородского округа Александр Щербаков.

Реклама

Сотрудник сектора по развитию добровольческой деятельности администрации Богородского городского округа Максим Зотов рассказал о том, что местные жители сами вяжут носки и шарфы, и передают их солдатам.

Сбор будет открыт до тех пор, пока в нем будет необходимость, отмечают общественники. Чтобы лучше понимать потребности мобилизованных, волонтеры Подмосковья запустили еще одну акцию.

«Они выдают мобилизованным такие анкеты, где они могут выбрать меры поддержки, чем им могут помочь. И, конечно, это по волонтерской линии передается на места», — сообщил сотрудник сектора по развитию добровольческой деятельности администрации Богородского городского округа Максим Зотов.

Тем, кто хочет помочь мобилизованным, можно приходить в центр «Промолодежь» в будни с 9:00 до 6:00.