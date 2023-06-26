Подмосковье 26 июня 2023, 10:17 Общественная палата Балашихи отправила 150 тонн гумпомощи Донбассу с начала СВО

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Около 150 тонн гуманитарного груза отправили в Донбасс из пункта Общественной палаты в Балашихе с начала с СВО. Очередная партия помощи уехала на прошлой неделе.

Из пункта сбора гуманитарной помощи, который организовали в Общественной палате Балашихи, отправили на Донбасс медикаменты и спальные принадлежности. Консультант-эксперт Общественной палаты округа Василий Лукунин вместе с командой перевозит груз на передовую и в прифронтовые госпитали, рискуя жизнью.

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«Движение большое, грузов много. Каждый месяц <…> только я стал ездить по два раза. На юг Донецка и в сторону Запорожья у нас сейчас идет минимум три фуры в месяц. <…> Мы начали возить гумпомощь и в Луганск и в сам Донецк», — рассказал Василий.

Также доставляют собранное знаменитой бригаде бойцов СВО «Пятнашка» и жителям.

«До этого возили медикаменты, спальные мешки, <…> оборудование вплоть до камуфляжей, <…> рации, все, что угодно. По зиме возили бензопилы, когда было нужно дрова пилить», — поделился волонтер Константин Брагин.

Чаще всего волонтеры и активисты собирают гуманитарку по просьбам и целым спискам. Так, член балашихинского отделения «Боевое братство» Сергей Жуликов вместе с сыном только в июне три раза ездили в зону СВО. На следующей неделе отправляются вновь на передовую, где их уже ждут бойцы.

«Вы всегда можете принести гуманитарную помощь в Общественную палату Балашихи и она будет, поверьте, адресно доставлена. Один из примеров у нас организовано сообщество „Команда добра“, куда также присоединяются неравнодушные жители Балашихи», — рассказала председатель Общественной палаты Балашихи Елена Жарова.

Какие вещи необходимы сейчас и в какие пункты сбора гуманитарной помощи их можно принести, вы можете узнать на сайте volontermo.ru.

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