Подмосковье 19 мая 2023, 17:03 Общероссийская конференция тренеров по баскетболу пройдет в Подмосковье Афиша Союза тренеров по баскетболу

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На базе зоны отдыха GoPark в Московской области 27 и 28 мая пройдет первая общероссийская конференция тренеров по баскетболу «Тренербаскет'23». Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.

«Уникальность события заключается сразу в нескольких основных факторах: его масштабе, интенсивности и большом количестве именитых специалистов в качестве спикеров. Организатором конференции выступает „Союз тренеров по баскетболу“», — уточнили в ведомстве.

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На мероприятии победители чемпионатов Европы, Еврокубков, Суперлиги, чемпионатов, первенств и Кубков России поделятся историями своих успехов. Руководители ведущих российских клубов презентуют молодежные программы.

От Подмосковья на мероприятии выступят главный тренер сборной России по баскетболу 3×3 Владимир Агабабьян и главный тренер БК «Химки» Андрей Мальцев.

Также на конференции пройдет награждение тренеров по итогам прошедшего сезона в 12 номинациях. Подробная программа и регистрация для участия доступна на сайте союзтренеров.рф

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