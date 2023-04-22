Подмосковье 22 апреля 2023, 18:42 Общеобластной субботник в Реутове поддержали 9 тысяч жителей

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В подмосковном Реутове 22 апреля прошел традиционный общеобластной субботник. Одной из главных точек мероприятия стал Центральный городской парк, сообщил глава городского округа Станислав Каторов.

В субботнике приняли участие около девяти тысяч людей. Мероприятие объединило жителей всех микрорайонов, сотрудников местных предприятий, депутатов, волонтеров. Открыли Общегородской субботник глава Реутова Станислав Каторов и руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

«Одной из приоритетных задач в месяц чистоты и благоустройства для коммунальных служб является промывание твердых покрытий в несколько циклов, чтобы избавить Подмосковье от скопившейся за зиму грязи и обеспылить территории города. Весь обязательный перечень работ необходимо завершить до конца апреля и после генеральной весенней уборки мы будем принимать территории по специальному чек-листу», — рассказала Аипова.

В Центральном парке собрались более 600 участников. Жители города убрали остатки прошлогодней листвы с газонов, подмели тротуары, покрасили лавочки и урны. Всем необходимым инвентарем обеспечили на месте.

«Сейчас основная задача наших коммунальных служб — очистить город от зимней грязи и серости, подготовиться к летнему сезону, чтобы жители могли радоваться теплу и ярким краскам на очищенной территории», — заявил Станислав Каторов.

Учебные заведения, управляющие компании, дорожные службы, учреждения культуры и спорта также активно включились в месяц чистоты и благоустройства.

«Субботний день в Реутове стал настоящим праздником труда, в котором с охотой приняли участие многие жители — от самых маленьких до заслуженных ветеранов. Но пожалуй, все участники были едины в одном — своим примером они показали эталон отношения к городу», — заключил Каторов.

Во время общеобластного субботника волонтеры Реутова помогали жителям принять участие в онлайн-голосовании по выбору объектов благоустройства на 2024 год. Всероссийское онлайн-голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» стартовало 15 апреля. Выбрать объект можно до 31 мая на портале za.gorodsreda.ru.

Территории, получившие наибольшее количество голосов, благоустроят в 2024 году в первоочередном порядке. Реутов представлен двумя объектами: «Каштановый сквер» у дома № 2 по улице Молодежной и парк за ДК «Мир». Также в 2023 году в Реутове благоустроят улицы Победы, Котовского, Рабочая и проспект Мира.

«Делать так, чтобы „завтра было лучше, чем вчера“ и чтобы жители чувствовали эти перемены — главный смысл нашей работы. Кроме того, для нас очень важно, чтобы любое пространство было не просто красивым, но и живым», — заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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