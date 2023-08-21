Подмосковье 21 августа 2023, 13:43 Общегородской забег прошел в Кузьминском лесопарке в Котельниках Unsplash

Читать 360tv в

День физкультурника отпраздновали в Котельниках общегородским забегом «Я выбираю спорт!». На старт в Кузьминском лесопарке вышли сотни жителей. Все они преодолели дистанцию 2,8 километров.

Организаторы забега считают основной идеей мероприятия не соревновательную составляющую, а продвижение массового спорта. После финиша каждому участнику забега вручили памятную медаль.

Реклама

После на площадках Кузьминского лесопарка все желающие могли поиграть в настольный теннис, шашки и шахматы, попробовать себя в хоббихорсинге и сразиться в лазертаг. Для самых маленьких организовали эстафеты и мастер-классы.

Также ко Дню физкультурника в Котельниках провели соревнования по мини-футболу. Восемь любительских команд боролись за Кубок Первенства городского округа.

«Спорт очень важен и для меня, и для всех жителей. Я с самого детства и до сих пор занимаюсь спортом и вовлекаю в это молодежь, увлекаю старшее поколение», — отметил глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.

Глава округа наградил благодарственными письмами и вручил значки ГТО спортсменам и представителям молоджных организаций Котельников.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев побывал в Электростали и обсудил с активистами развитие города.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».