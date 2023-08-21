21 августа 2023, 13:43
Общегородской забег прошел в Кузьминском лесопарке в Котельниках
День физкультурника отпраздновали в Котельниках общегородским забегом «Я выбираю спорт!». На старт в Кузьминском лесопарке вышли сотни жителей. Все они преодолели дистанцию 2,8 километров.
Организаторы забега считают основной идеей мероприятия не соревновательную составляющую, а продвижение массового спорта. После финиша каждому участнику забега вручили памятную медаль.
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После на площадках Кузьминского лесопарка все желающие могли поиграть в настольный теннис, шашки и шахматы, попробовать себя в хоббихорсинге и сразиться в лазертаг. Для самых маленьких организовали эстафеты и мастер-классы.
Также ко Дню физкультурника в Котельниках провели соревнования по мини-футболу. Восемь любительских команд боролись за Кубок Первенства городского округа.
«Спорт очень важен и для меня, и для всех жителей. Я с самого детства и до сих пор занимаюсь спортом и вовлекаю в это молодежь, увлекаю старшее поколение», — отметил глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.
Глава округа наградил благодарственными письмами и вручил значки ГТО спортсменам и представителям молоджных организаций Котельников.
Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев побывал в Электростали и обсудил с активистами развитие города.
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