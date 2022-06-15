Общегородской турнир по теннису открыли во Фрязине

Празднование Дня России в наукограде Фрязино проходило ярко. Гости мероприятия могли увидеть показательные выступления дзюдоистов, гимнастов, боксеров и волейболистов.

Кроме того, здесь состоялся футбольный матч. На поле вышли команды жителей города и учеников спортивной школы «Олимп».

Глава Фрязино Дмитрий Воробьев поздравил участников праздника со спортивными победами. Он сам вышел на корт и провел один матч.

На обновленном корте Фрязина открыли общегородской турнир по большому теннису, посвященный Дню России.

Не остались в стороне и любители бега. Местные жители и гости города приняли участие в первом полумарофоне фруктовой серии забегов FruitRace.