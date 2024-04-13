Подмосковье 13 апреля 2024, 15:32 Общегородской субботник прошел в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Во всех микрорайонах городского округа Химки провели общегородской субботник. Центральной площадкой стала набережная канала имени Москвы на улице Ватутина.

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин подчеркнул, что субботники являются неотъемлемой частью масштабной весенней уборки. Он поблагодарил всех участников за активность и вклад в общее дело.

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В рамках благоустройства особое внимание уделят посадке цветов. К началу лета планируется высадить свыше 50 тысяч видов, среди которых будут бегонии, петунии, календула, тюльпаны, пеларгонии, гиацинты, космеи, бальзамины, вьюнки и настурции. Всего для озеленения городского округа будет использовано более 60 различных видов цветов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парков в регионе.

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