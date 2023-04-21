Подмосковье 21 апреля 2023, 13:22 Общегородской субботник охватит около 500 локаций в Химках

Читать 360tv в

Общегородской субботник пройдет в Химках 22 апреля. Жители уберут почти 500 локаций во всех микрорайонах округа. Центральной площадкой субботника станет парк «Два берега» на Ленинском проспекте.

На масштабном субботнике в порядок приведут почти 400 дворов и более 60 территорий в частном секторе в микрорайонах Клязьма-Старбеево, Луневское и Кутузовское. Все площадки выбрали с учетом озвученных на встречах жителей с депутатами пожеланий. Адреса мест, где пройдут субботники, можно уточнить в управляющих компаниях.

Реклама

«Весь необходимый инвентарь для уборки — перчатки, мешки, грабли и лопаты — мы подготовили и выдадим на месте. Приглашаю всех присоединиться к традиционной весенней уборке», — сказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

В микрорайоне Левобережный субботник проведут в лесном массиве рядом с домом № 18 на Зеленой улице. В Подрезково уберут мусор на пустыре около дома № 8 на улице Игоря Жаринова, а в Новых Химках в порядок приведут территорию между Новосходненским шоссе и домом № 23 на Планерной улице.

Также субботник проведут в лесном массиве в деревне Брехово, в пойме реки на улице 7-й Гвардейской дивизии в Сходне, в парке рядом со школой в Лунево.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».