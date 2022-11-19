Подмосковье 19 ноября 2022, 18:24 Общегородское родительское собрание провели в Котельниках

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На общегородском родительском собрании в Котельниках обсудили детскую безопасность на дорогах. Особое внимание уделили правилам поведения на проезжей части в зимний период.

Администрация городского округа Котельники ведет активную работу по профилактике ДТП. Пешеходные переходы в округе подсвечивают, устанавливают искусственные дорожные неровности, делают подходы к учебным учреждениям, дорожную разметку и устанавливают знаки.

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Большое внимание в Котельниках уделяют пропаганде безопасности дорожного движения. С приходом зимы на дорогах становится опаснее. Только самостоятельно изучив все возможные опасности на дороге, родители смогут грамотно предостеречь своих детей.

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На общегородском родительском собрании выступил начальник отдела ГИБДД «Люберецкое» Илья Атаманов, он напомнил собравшимся об основах безопасности.

Глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин поделился личным опытом.

«Я тоже со своими детьми веду беседы и объясняю, что нужно делать на дороге. Основное и главное — это личный пример», — подчеркнул глава округа.

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