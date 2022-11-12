Подмосковье 12 ноября 2022, 11:50 Общегородское родительское собрание прошло в Лобне РИА «Новости»

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Родительское собрание общегородского формата прошло в городском округе Лобня. Мероприятие такого рода город провел впервые.

Перед родителями выступил глава округа Игорь Демешко. Он рассказал о пятилетней программе развития города и о том, какой видит Лобню в будущем.

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«Лобня — это динамично развивающийся город, лидирующий по всем показателям. Он удобный для жизни, территория комфортной и безопасной среды», — заявил Демешко.

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По его словам, мероприятие такого масштаба необходимо, чтобы ответить на как можно большее количество вопросов от горожан.

В основном присутствующих волновали необходимость создания дополнительных мест в школах и детских садах, привлечение специалистов в городскую систему здравоохранения, расширение возможностей детского стационара, а также многое другое.

В Лобне к 2023 году построят поликлинику на 600 посещений в смену. Строительство начнут в январе, в учреждении появятся женское отделение и дневной стационар на 45 коек.