Обременения для граничащих с лесом участков сняли с 50 тысяч объектов в Подмосковье | 360°

Подмосковье 01 ноября 2022, 14:22 Обременения для граничащих с лесом участков сняли с 50 тысяч объектов в Подмосковье

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Свыше 50 тысяч земельных участков привели в соответствие по лесной амнистии в Подмосковье. Это земли, которые находятся на территории лесного фонда. Об этом сообщили в Комлесхозе региона.

Зампред правительства Георгий Филимонов объяснил, что закон о лесной амнистии позволяет устранить противоречия между Государственным лесным реестром и Единым государственным реестром недвижимости. С 2017 года этим воспользовались собственники более чем 50 тысяч участков.

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Глава Комлесхоза Олег Баженов добавил, что за время работы закона рабочая группа приняла свыше 31 тысячи заявок, еще свыше 18 тысяч подали через «Госуслуги».

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Ранее глава МинЖКХ региона Антон Велиховский сообщил об улучшении условий жизни более чем двух миллионов человек в Подмосковье благодаря капремонту. Об этом он доложил губернатору Андрею Воробьеву на заседании правительства.