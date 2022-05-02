Образцовый детский сад поздравили в Лосино-Петровском

Детский сад № 9 в Лосино-Петровском открыл двери для своих первых воспитанников пять лет назад.

Садик «Аленький цветочек» еще совсем юный, но все же спустя несколько лет работы уже можно подводить итоги, размышлять об успехах и строить планы на будущее. За это время детский сад прошел путь становления, творческого поиска, накопления педагогического опыта.

«Коллектив работает с хорошей отдачей. Очень творческие люди, трудоспособные, очень добросовестные. И мы стараемся создать атмосферу счастливого, увлекательного детства для наших детей», — отметила заведующая детским садом № 9 «Аленький цветочек» Галина Махотина.

Для детей в этом садике есть все необходимое. Здесь уютные игровые и спальни, спортивный зал и бассейн. В учреждении работает 16 кружков по интересам. Сейчас в «Аленьком цветочке» воспитываются 368 детей. В 2021 году учреждение получило звание «Образцовый детский сад».

«Здесь работники, педагоги, заведующая — весь коллектив — сумели сделать за пять лет что-то немыслимое. Они наполнили этот детский сад настоящей заботой и теплом. Атмосфера потрясающая», — подчеркнул глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

В день пятилетия садика Сергей Джеглав отметил лучших педагогов, а воспитанники и воспитатели для гостей праздника устроили настоящий концерт.