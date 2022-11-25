Подмосковье 25 ноября 2022, 13:26 Образцовая балетная студия «Фуэте» в Котельниках отметила 10-летний юбилей

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Профессиональная балерина Элина Никифорова 10 лет назад в Котельниках создала студию «Фуэте». За выдающиеся заслуги в 2016 году студии даже присвоили звание «Образцовый коллектив». Юбилейный сезон открыли праздничным концертом.

Коллектив неоднократно становился обладателем Гран-при и лауреатом международных и всероссийских фестивалей.

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«В нашей студии занимается 104 человека. Основное направление — это классический танец. Но также [есть] дополнительные дисциплины — народно-сценический танец, историко-бытовой и дуэтно-классический танец», — рассказала педагог-балетмейстер, руководитель балетной студии «Фуэте» Элина Никифорова.

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Благодаря мастерству педагогов и качественной подготовке выпускников студии принимают в престижные хореографические учебные заведения страны.

«У нас есть дети, которые учатся в Московской государственной академии хореографии при Большом театре. Есть, которые учатся в академии Русского балета в Санкт-Петербурге, в училище имени Лавровского, в театре танца „Гжель“», — рассказала Элина Никифорова.

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