Подмосковье 29 июня 2023, 15:10 Образовательный центр «Взлет» провел первую выездную программу для 30 школьников Подмосковья Образовательный центр «Взлёт»

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В Московской области 30 школьников поучаствовали в первой выездной программе от образовательного центра «Взлет» и Русского географического общества. Об этом сообщили в министерстве образования региона.

Ребята побывали в национальном парке «Кенозерский» в Архангельской области. Там они поучаствовали в лабораторных и полевых исследованиях.

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Дети получили знания в области почвоведения, геоботанике и энтомологии. Им пришлось собрать гербарий, коллекцию насекомых и образцов почв.

«Эта программа была самой насыщенной из всех, в которых я участвовала, так далеко без родителей я не уезжала», — сообщила школьница из Одинцова Елизавета Леденева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни мероприятий.

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