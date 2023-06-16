Подмосковье 16 июня 2023, 04:23 Образовательный центр в подмосковной гимназии Примакова пригласил школьников поиграть в шахматы в августе ОЦ "Взлёт"

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Образовательная программа по шахматам ОЦ «Взлет» состоится в гимназии Примакова с 6 по 13 августа. В конкурсном отборе смогут поучаствовать школьники Московской области от 8 до 13 лет, сообщили в региональном министерстве образования.

Зарегистрироваться можно по ссылке до 24 июля.

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«Упор будет сделан на дебютной подготовке, школьники изучат основные принципы и методики. В интенсиве: работа в парах, разыгрывание тематических позиций, конкурс решения задач, турнир по классическим шахматам с обсчетом рейтинга ФШР», — отметили в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что в подмосковных колледжах появятся более 800 дополнительных бюджетных мест на востребованные специальности.

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