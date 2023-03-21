Подмосковье 21 марта 2023, 17:50 Образовательный центр № 4 в Ногинске откроют после капитального ремонта к сентябрю

Читать 360tv в

В Ногинске продолжается капитальный ремонт образовательного центра № 4. Учебное заведение откроет свои двери 1 сентября 2023 года.

На объекте работают 90 человек и шесть спецмашин. Специалисты закончили демонтаж конструкций. Сейчас они монтируют армированные каркасы и внутренние инженерные сети, штукатурят стены и оконные откосы.

Реклама

В школе отремонтируют фасад, пищеблок, учебные классы, актовый и спортивный залы. Центр образования получит новую мебель, современное оборудование для кабинетов химии, биологии и физики. Также подрядчик благоустроит прилегающую территорию, там появятся спортивные и игровые площадки.

Реклама

Центр образования № 4 площадью 3480 квадратных метров построили в 1937 году. Решение о модернизации здания приняли в ноябре 2022 года, тогда же заключили соответствующий контракт.

Всего в Богородском округе капитально отремонтируют пять учебных заведений, в том числе Старокупавинский лицей, школу в селе Кудиново, центр образования № 28 в Электроуглях и еще один центр образования № 1 в Ногинске.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что строительная готовность новой школы в поселке Тучково достигла 90%. Ее возводят на месте прежнего здания, которое снесли из-за аварийного состояния.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».