04 марта 2023, 12:53
Образовательный центр на 770 мест построят в Краснознаменске в 2025 году
В Краснознаменске построят новый образовательный центр на 770 мест. Его возведут в рамках госпрограммы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры».
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В новом центре откроется школа на 550 мест и детский сад для 220 воспитанников.
«Сейчас идут инженерно-изыскательные работы, подготовка проектной документации, подготовка проектной документации, проекта благоустройства, разработка рабочей документации», — сказал глава города Владимир Пирогов.
Он уточнил, что сейчас территория активно очищается от деревьев. Завершить строительство и сдать объект планируют в 2025 году.
В перспективе будет построен дополнительный корпус школы еще на 550 мест, добавил глава.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что 20 новых школ и 11 детских садов откроют в Подмосковье к сентябрю.
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