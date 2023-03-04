Подмосковье 04 марта 2023, 12:53 Образовательный центр на 770 мест построят в Краснознаменске в 2025 году

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В Краснознаменске построят новый образовательный центр на 770 мест. Его возведут в рамках госпрограммы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

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В новом центре откроется школа на 550 мест и детский сад для 220 воспитанников.

«Сейчас идут инженерно-изыскательные работы, подготовка проектной документации, подготовка проектной документации, проекта благоустройства, разработка рабочей документации», — сказал глава города Владимир Пирогов.

Он уточнил, что сейчас территория активно очищается от деревьев. Завершить строительство и сдать объект планируют в 2025 году.

В перспективе будет построен дополнительный корпус школы еще на 550 мест, добавил глава.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что 20 новых школ и 11 детских садов откроют в Подмосковье к сентябрю.

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