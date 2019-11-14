Образовательный центр «Авангард» построят в Подмосковье. Он познакомит ребят с основами военной службы

В Подмосковье появится детский образовательный центр «Авангард» в парке «Патриот». Соглашение о его строительстве утвердили на заседании Мособлдумы в четверг, 14 ноября.

Центр будет направлен на патриотическое воспитание молодежи. Учиться в «Авангарде» будут юнармейцы от 15 до 17 лет из Москвы и области. В учреждении они познакомятся с основами военной службы и определятся с будущей профессией.

В сентябре соглашение о строительстве центра подписали министр обороны России Сергей Шойгу, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин.

«В рамках этого соглашения предусмотрено обучение школьников старших классов первичным навыкам военной подготовки и военно-патриотичному воспитанию на территории создаваемого учебно-методического центра „Авангард“», — сказала Ирина Каклюгина, министр образования Московской области.

Размер софинансирования проекта из бюджета региона составит один миллиард рублей в этом году и столько же в 2020-м.

Для воспитанников «Авангарда» построят несколько корпусов: учебно-административный, спортивный, медицинский, спальный, столовую. Одна смена будет длиться пять дней. Открыть центр могут уже в следующем году.