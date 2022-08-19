Образовательный слет добровольцев молодежи прошел в Богородском округе

Как менять молодежную политику, как поддержать волонтерское движение, как повысить количество добровольцев, которые проявляют работу о людях. Это только небольшая часть вопросов, которые решали ребята из Богородского округа во время форума под открытым небом.

«Друзья, я рада что мы с вами ежегодно, как я уже сказала, встречаемся на этом форуме, я рада что у вас есть новые, свежие идеи и я хотела бы очень их послушать», — сказала на форуме начальник отдела молодежной политики Наталья Серебрякова.

Александр Толмачев приехал в село Ивановское в качестве почетного эксперта. Помимо того, что он является руководителем волонтеров Подмосковья, его основная должность — депутат Государственной Думы. Здесь у Александра ответственная миссия: не только оценивать проекты и обменяться опытом, но и выбрать самые лучшие предложения, чтобы внести их в законодательные инициативы.

«Ребята получили ответы, что их проекты не уйдут в стол. Мы приняли закон на федеральном уровне, и о добровольчестве, и о поддержке добровольческого движения. О медицинском страховании. Сейчас вышли с инициативой, чтобы компенсировать мобильную связь, и я уверен, что мы дальше будем генерировать разные идеи», — рассказал Александр Толмачев.

На слете добровольцев молодежь округа также поучаствовала в тренингах по созданию и презентации социальных проектов.

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