Подмосковье 06 марта 2023, 14:33 Образовательный проект «Школа жизни» стартовал для детей в Подмосковье

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Фонд «Детский и взрослый хоспис „Бумажная птица“» запустил ежегодный образовательный проект «Школа жизни». В его рамках подмосковных школьников научат общаться с людьми, которые столкнулись с инвалидностью.

«Ученики 1–11 классов подмосковных школ смогут больше узнать о том, как общаться с людьми, столкнувшимися с инвалидностью, а также сделать первые шаги в добровольческой деятельности. Для школьников организуют лекции и другие полезные мероприятия, в числе них — „Уроки добра“», — сообщил министр образования региона Илья Бронштейн.

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Во время практических занятий дети попробуют себя в роли волонтеров, поучаствуют в благотворительной ярмарке, снимут тематический видеоролик или смогут придумать собственный соцпроект.

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«Мы уже второй год сотрудничаем с фондом и организуем полезные уроки для школьников. В 2022 году просветительский проект „Школа жизни“ успешно прошел в трех округах Московской области: в Красногорске, Балашихе и Ленинском», –добавил Бронштейн.

По его словам, более 63 тысяч участников из 92 школ узнали о людях с ограниченными возможностями здоровья и правилах взаимодействия с ними. Педагоги провели свыше двух тысяч мероприятий.

На протяжении 20 лет Фонд «Бумажная птица» помогает семьям с тяжелобольными детьми, содействует строительству стационаров, поддерживает деятельность существующих учреждений, сообщил исполнительный директор организации Павел Ткаченко.

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