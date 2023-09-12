Подмосковье 12 сентября 2023, 17:37 Образовательный проект по межэтнической журналистике запустят в Подмосковье осенью Школа межэтнической журналистики

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Всероссийский наставнический проект «Школа межэтнической журналистики» продолжает набор студентов. К конкурсному отбору приглашаются молодые люди от 18 до 30 лет. Подробности рассказали в Министерстве образования Подмосковья.

Программа проекта состоит из двух модулей: регионального и федерального. В первом слушатели под руководством опытных наставников получат базовые знания о межэтнической журналистике и научатся работать с межнациональной темой в разных форматах. Во втором участники прослушают лекции ведущих специалистов страны, побывают в экспедиции, примут участие в хакатоне и творческих лабораториях.

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Занятия будут проходить с сентября по декабрь очно и заочно.

Участие в проекте бесплатное, но понадобится пройти конкурсный отбор. Заявку нужно отправить до 15 сентября на адрес school@nazaccent.ru.

В проекте могут принять участие студенты профильных вузов по специальности «журналистика», «этнология», «культурология» и журналисты в возрасте до 30 лет. На сайте проекта больше информации.

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