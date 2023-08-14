14 августа 2023, 22:13
Образовательный марафон для начинающих предпринимателей начнется в Подмосковье 16 августа
Первый из двух модулей бесплатного образовательного марафона для начинающих предпринимателей Подмосковья стартует 16 августа. По каждой теме для участников подготовили по три вебинара и один очный тренинг.
Первый модуль посвятили анализу бизнеса и клиентов, а также методам снижения убытков при запуске рекламной кампании. На второй части марафона участников познакомят с принципами контент-маркетинга и способами продвижения продукции в соцсетях.
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Участие в марафоне бесплатное. Узнать подробности о модулях и зарегистрироваться можно на сайте проекта.
Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей Подмосковья. По его словам, это особенно важно сейчас, когда бизнесу требуется дополнительная помощь.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Бизнес
Поддержка предпринимателей в Московской области
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