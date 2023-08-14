Подмосковье 14 августа 2023, 13:42 Образовательный курс для экспортеров начнется в Подмосковье в сентябре Unsplash

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Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области начинает отбор предприятий для участия в акселерационной программе «Экспортный форсаж», которая стартует в начале сентября. В курс войдут пять интенсивных образовательных модулей, позволяющих бизнесу получить необходимые навыки для реализации проектов вывоза товаров за границу.

В ходе обучения предприятиям расскажут о грамотном выборе и поиске покупателей, познакомят с деталями экспортного маркетинга, а также обучат правильному формированию финансовых условий и составлению контрактов. Также в Министерстве инвестиций, науки и промышленности Подмосковья отметили, что участникам программы предоставят все необходимые консультации и меры поддержки.

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Для регистрации в программе бизнесменам необходимо иметь выручку за последний год в размере от 50 миллионов рублей и осуществлять деятельность производства или оптовой торговли не менее трех лет.

К участию допускают только общества с ограниченной ответственностью, а также АО, ОАО, ЗАО и ПАО. Кроме того, компаниям необходимо предоставить бухгалтерскую отчетность из открытых источников за последние три года.

Обучение в акселерационной программе бесплатное. Оставить заявку и узнать подробности можно на сайте Фонда ВЭД МО.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей Подмосковья. По его словам, это особенно важно сейчас, когда бизнесу требуется дополнительная помощь.

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