Образовательный курс для бизнесменов запустят в Подмосковье

Присоединиться к занятиям приглашают всех желающих. Участникам расскажут об основах социального бизнеса и продаж на российских и зарубежных маркетплейсах. Предприниматели познакомятся с этапами создания собственного социального бизнеса с нуля. Также с ними поделятся способами привлечения стартового капитала на запуск социального бизнеса, рассказом о трендах развития e-commerce и ведении торговли из России.

Организаторы проекта «Центр поддержки предпринимательства Московской области» и «Деловая среда» от Сбербанка. Вести курс доверили действующим предпринимателям и адвокатам с опытом построения и защиты бизнеса.

Участие в программе бесплатное.

Ранее предприниматели из Московской области заняли призовые места практически во всех номинациях всероссийского конкурса «Торговля России 2020». В конкурсе участвовали 870 сильнейших представителей бизнеса из России.