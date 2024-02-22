Подмосковье 22 февраля 2024, 18:04 Образовательный комплекс со школой и детским садом построят в Химках к 2025 году Министерство строительного комплекса Подмосковья

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Новый образовательный комплекс построят в химкинском микрорайоне Новогорск в 2025 году. В состав войдут блок начальной школы на 100 мест и детский сад на 170 воспитанников. Об этом сообщила пресс-служба Министерства стройкомплекса Московской области.

«Построить такой комплекс — это ответственное мероприятие. Но не менее важно — запустить качественное образование. Мы стараемся строить школы полного дня, где есть различные кружки. Это может быть и творчество, и спорт, и рукоделие — все, что сегодня актуально», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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Комплекс в Химках построят по госпрограмме за счет средств бюджета. За последние десять лет в городском округе взвели 15 школ и 37 детских садов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион — лидер по строительству и обновлению школ.

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