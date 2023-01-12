Подмосковье 12 января 2023, 13:32 Образовательный комплекс «Полет» в Красногорске построят к 1 сентября 2024 года

Читать 360tv в

Воспитательно-образовательный комплекс на 1,7 тысячи мест строится на набережной реки Москвы в микрорайоне Павшинская пойма (Красногорск). Ход работ проинспектировал глава округа Дмитрий Волков.

«Капсулу в основание мы закладывали вместе с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. Сейчас идет развитие микрорайона Павшинская пойма и социальные объекты у нас в приоритете. Мы обязательно должны открыть комплекс к 1 сентября 2024 года», — сообщил глава округа.

Реклама

По данным на 12 января, строительная готовность объекта составляет 22%. На площадке трудятся более 100 рабочих и семь единиц техники. Сейчас завершаются монолитные работы, ведется каменная кладка, а также устройство наружных сетей.

Реклама

В комплекс войдут школа на 1,5 тысячи мест и детсад на 200 ребят. Их откроют одновременно, с опережением срока (по проекту, воспитательно-образовательный комплекс должен открыть двери только в 2025 году).

По словам Дмитрия Волкова, за три года в Красногорске будет построено около 50 социальных объектов, включая областную детскую больницу, школы, детские сады и поликлиники.