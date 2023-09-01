01 сентября 2023, 10:18
Образовательный кластер при физтех-лицее имени Капицы достроили в Долгопрудном
Детский технопарк и кампус для проживания в составе физтех-лицея имени Капицы достроили в Долгопрудном. Объекты получили заключения о соответствии Главгосстройнадзора Подмосковья.
Здания строили по нацпроекту «Образование» с 2021 года. Их общая площадь превысила 42 тысячи квадратных метров.
Реклама
В детском технопарке обустроили аудиторию на 250 человек, два актовых зала на 700 и 100 мест, а также музей техники и научных достижений. Для учеников создали лаборатории, инженерные мастерские, планетарий и видеостудию. В кампусе построили 103 комнаты, в том числе шесть — для инвалидов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 30 новых школ 1 сентября. Двери распахнут и 25 детских садов.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Школы
Строительство
Долгопрудный
Реклама
Реклама