Подмосковье 01 сентября 2023, 10:18 Образовательный кластер при физтех-лицее имени Капицы достроили в Долгопрудном Главгосстройнадзор МО

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Детский технопарк и кампус для проживания в составе физтех-лицея имени Капицы достроили в Долгопрудном. Объекты получили заключения о соответствии Главгосстройнадзора Подмосковья.

Здания строили по нацпроекту «Образование» с 2021 года. Их общая площадь превысила 42 тысячи квадратных метров.

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В детском технопарке обустроили аудиторию на 250 человек, два актовых зала на 700 и 100 мест, а также музей техники и научных достижений. Для учеников создали лаборатории, инженерные мастерские, планетарий и видеостудию. В кампусе построили 103 комнаты, в том числе шесть — для инвалидов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 30 новых школ 1 сентября. Двери распахнут и 25 детских садов.

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