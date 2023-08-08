08 августа 2023, 16:24
Образовательный кластер по направлению туризма открыли в техникуме в Луховицах
Средние профессиональные образовательные учреждения Подмосковья открывают кластеры по отрасли «Туризм и сфера услуг» федерального проекта «Профессионалитет». Одним из участников проекта стал техникум из Луховиц.
Луховицкий аграрно-промышленный техникум вошел в сеть кластеров проекта «Профессионалитет» по нескольким направлениям. Это «Туризм и гостиничное дело», «Технологии индустрии красоты» и «Поварское и кондитерское дело». С сентября там будут дополнительно реализовывать гостиничное дело, а также искусство макияжа и прически.
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«Для реализации задач федерального проекта „Профессионалитет“, на базе ядра кластера планируется создание восьми зон для формирования навыков по различным видам работ. Новый кластер позволит развить кадровый потенциал в отрасли туризма и сферы услуг Московской области», — добавили в ведомстве.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что ежегодно в регионе открываются 30 новых школ и 35 детских садов.
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