Подмосковье 08 августа 2023, 16:24 Образовательный кластер по направлению туризма открыли в техникуме в Луховицах Пресс-служба Министерства образования Московской области

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Средние профессиональные образовательные учреждения Подмосковья открывают кластеры по отрасли «Туризм и сфера услуг» федерального проекта «Профессионалитет». Одним из участников проекта стал техникум из Луховиц.

Луховицкий аграрно-промышленный техникум вошел в сеть кластеров проекта «Профессионалитет» по нескольким направлениям. Это «Туризм и гостиничное дело», «Технологии индустрии красоты» и «Поварское и кондитерское дело». С сентября там будут дополнительно реализовывать гостиничное дело, а также искусство макияжа и прически.

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«Для реализации задач федерального проекта „Профессионалитет“, на базе ядра кластера планируется создание восьми зон для формирования навыков по различным видам работ. Новый кластер позволит развить кадровый потенциал в отрасли туризма и сферы услуг Московской области», — добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что ежегодно в регионе открываются 30 новых школ и 35 детских садов.

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