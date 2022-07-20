Образовательный IT-центр для детей откроют в Клину 1 сентября

Центр цифрового образования «IT-куб» запланировали открыть в Клину 1 сентября. В нем дети смогут бесплатно обучаться программированию. Организация станет четвертой в Подмосковье.

Вице-губернатор области Ирина Каклюгина рассказала, что центр откроется на базе Новощаповской школы. Там уже завершили ремонтные работы и начали поставлять оборудование. Она отметила, что в регионе уже работает три «IT-куба»: в Электростали, Подольске и Ленинском округе.

Благодаря таким центрам у ребят есть возможность освоить базовые компетенции, необходимые для получения востребованных профессий IT-отрасли Ирина Каклюгина.

Центр откроют по проекту «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых школ в Подмосковье. В течение пяти лет планируют открыть еще 143 учреждения.