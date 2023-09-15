Подмосковье 15 сентября 2023, 11:42 Образовательный интенсив для техностартапов начался в Подмосковье ОЭЗ «Дубна»

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Образовательный интенсив для техностартапов стартовал в ОЭЗ «Дубна». Его участниками стали более 100 предпринимателей Московской области.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области сообщили, что обучение продлится три дня. Участникам интенсива расскажут, как грамотно составить бизнес-план и представить его инвесторам, как оценить потенциал своего дела и многое другое.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта.

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