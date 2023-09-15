15 сентября 2023, 11:42
Образовательный интенсив для техностартапов начался в Подмосковье
Образовательный интенсив для техностартапов стартовал в ОЭЗ «Дубна». Его участниками стали более 100 предпринимателей Московской области.
В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области сообщили, что обучение продлится три дня. Участникам интенсива расскажут, как грамотно составить бизнес-план и представить его инвесторам, как оценить потенциал своего дела и многое другое.
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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Дубна
Бизнес
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