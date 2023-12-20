Подмосковье 20 декабря 2023, 09:21 Образовательный интенсив для будущих журналистов провели в Подмосковье Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

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Трехдневный интенсив для будущих журналистов и блогеров провели в Химках. Проект «Медиашкола Подмосковья» объединил около 500 молодых людей, которые в будущем планируют связать свою жизнь со средствами массовой информации. Наставниками школьников и студентов выступили успешные представители индустрии.

Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

«Мы очень заинтересованы в поиске талантливых и творческих ребят, прокачке будущих журналистов, фотографов, операторов. Медиашкола Подмосковья объединила молодежь, увлекающуюся медиа. Уверена, полученные знания помогут им развить свои навыки и выбрать конкретное направление развития», — отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

В течение трех дней участники проекта посещали лекции и мастер-классы. Ребята встретились с известными блогерами и журналистами, от которых узнали много нового о профессии.

Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

С известными спикерами обсудили в том числе технологии искусственного интеллекта и новые форматы видео в социальных сетях. Освоить продвинутые техники работы в кадре помогли на мастер-классе.

Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

Отдельно обсудили процесс создания структуры и сценария хорошего видеоматериала. Эксперты поделились с ребятами специальными техниками, которые помогают усилить взаимодействие со зрителем.

Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

Школьники и студенты учились у профессиональных спикеров основам коммуникации. Популярный радио-ведущий утреннего шоу дал совет не опускать руки после отказа в работе, не терять вдохновение и продолжать работать над собой.

Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

Представители СМИ Подмосковья, в том числе телеканала «360», поговорили с ребятами о будущем региональных медиа. На встрече затронули темы журналистской этики и взаимодействии с читателями.

Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий. Информация об утренниках, спектаклях, мастер-классах, концертах и других представлениях пополняется каждый день.

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