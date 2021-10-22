В Московской области стартует образовательный форум «Город А»

В Подмосковье еще с 2018 года проводится молодежный окружной конкурс искусств «Город А». Нам нем ежегодно собираются представители традиционных видов культуры и субкультур, креативных индустрий, образования и спорта.

В этом году в Красногорск прибыло более семи тысяч участников из 210 городов России. Были и те, кто приехал из Армении, Киргизии, Азербайджана и Уганды.

«Город А» позволяет иначе узнать города страны и мира, оценить российские регионы и познакомиться с ними, углубиться в самобытную культуру и народное творчество. Знакомства, которые ежегодно заводятся на мероприятии, впоследствии рождают новые проекты.

Для того, чтобы подготовить участников к конкурсу, запущена специальная образовательная программа. Она адресована руководителям делегаций и позволяет получить представление об особенностях площадок «Город А». Вести занятия будут эксперты искусства, лидеры общественного мнения, руководители НКО, представители профильных ведомств.

Форум организовывается силами «Центр креативных индустрий «Новый город» при поддержке нескольких ведомств и организаций.