28 ноября 2023, 13:47
Образовательный экопроект для школьников запустили в центральном парке в Лобне
Новый экологический проект стартовал в Центральном парке культуры и отдыха в Лобне. Школьники округа на занятиях изучают изменения в природе, правила безопасности в лесу и многое другое.
Два занятия в рамках проекта уже прошли. На первом уроке ребята изучили, какие изменения происходят в природе при смене времен года. Второе занятие провел старший участковый Краснополянского лесничества Александр Рябов. Он рассказал о безопасности в лесу, в том числе в пожароопасный период.
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Проект запустили в рамках программы «Казачий экологический дозор». В будущем занятия будут проходить на базе нового Эколого-биологического центра.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Подмосковья появятся семь новых лесопарков. Также в регионе продолжается работа по очистке лесов.
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