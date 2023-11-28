Подмосковье 28 ноября 2023, 13:47 Образовательный экопроект для школьников запустили в центральном парке в Лобне Unsplash

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Новый экологический проект стартовал в Центральном парке культуры и отдыха в Лобне. Школьники округа на занятиях изучают изменения в природе, правила безопасности в лесу и многое другое.

Два занятия в рамках проекта уже прошли. На первом уроке ребята изучили, какие изменения происходят в природе при смене времен года. Второе занятие провел старший участковый Краснополянского лесничества Александр Рябов. Он рассказал о безопасности в лесу, в том числе в пожароопасный период.

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Проект запустили в рамках программы «Казачий экологический дозор». В будущем занятия будут проходить на базе нового Эколого-биологического центра.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Подмосковья появятся семь новых лесопарков. Также в регионе продолжается работа по очистке лесов.

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