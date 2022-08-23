Образовательный агрокластер создадут в Подмосковье в 2023 году

Профильные образовательные учреждения и предприятия для подготовки кадров в сфере сельского хозяйства Подмосковья объединятся в агрокластер на базе Коломенского аграрного колледжа. Об этом сообщил зампред правительства Георгий Филимонов.

Коломенский аграрный колледж получил грант на сумму 100 миллионов рублей. Он позволит создать агрокластер. Компании и образовательные учреждения уже подписали соглашение, рассказал Георгий Филимонов.

«Среди подписантов — Электростальский колледж, Луховицкий аграрно-промышленный техникум, АО „Озеры“, ООО „ТуламашАгро“, АО „Предприятие ‚Емельяновка‘“, ООО „Агрокомплекс ‚Иванисово‘“ и другие организации», — сообщил он.

Зампред добавил, что создать эффективное партнерство помог Мисельхозпрод Подмосковья.

На базе агрокластера будут готовить специалистов по разным направлениям, в числе которых «Агрономия», «Цифровое земледелие», «Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации» и «Слесарная». Учиться там смогут не только студенты колледжа, но и все желающие по дополнительным программам.

Позже планируют создать управляющую компанию, в которую войдут главы предприятий, закупка оборудования и подготовка учебного пространства. Кластер заработает в начале следующего учебного года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в школах Подмосковья начнут проводить линейки с поднятием флага России и гимном каждую неделю.