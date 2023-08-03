Подмосковье 03 августа 2023, 05:00 Образовательные занятия и квиз для волонтеров прошли в Наро-Фоминске Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

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Во Дворце культуры и спорта «Тамань» в поселке Калининец Наро-Фоминского округа прошел образовательный урок и квиз для волонтеров, сообщила пресс-служба Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области. В мероприятии приняли участие более 100 добровольцев со всего Подмосковья.

Волонтеров поприветствовали руководитель международной премии #МыВместе Елена Черненко и организатор экстремального исторического забега Zaraysk Bison Race Дмитрий Аверьянов. Специалисты поделились опытом планирования крупных образовательных мероприятий, рассказали об эффективных способах продвижения событий и раскрыли секреты успешных публичных выступлений.

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«Сегодняшние участники встречи — это те, кто завтра будет создавать свои проекты. Им нужно передавать наши знания, опыт, делиться инструментами, объяснить здесь и сейчас, как превращать трудности в возможности, преодолевать страхи и мотивировать участников процесса», — отметил Аверьянов.

После занятий участники приняли участие в «Самом умном, самом добром» квизе. За победу боролись команды из Красногорска, Наро-Фоминска, Власихи, Краснознаменска, Молодежного, Одинцова и Истры. По итогам соревнований первое место заняли волонтеры из Наро-Фоминска, которые выступят в финальной стадии этой осенью.

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