Образовательные заезды для участников фестиваля «Таврида» пройдут с мая по октябрь в 2022 году

Потенциальные участники «Тавриды» могут подать заявки на образовательные заезды, которые будут проходить в этом году с мая по октябрь. Фестиваль «Таврида.АРТ» проведут с 12 по 16 июля.

Организатором арт-кластера «Таврида» является АНО «Центр развития культурных инициатив». Мероприятия кластера включены в федеральный проект «Развитие системы поддержки молодежи» президентского проекта «Образование».

Мероприятия арт-кластера традиционно проходят в бухте Капсель в Крыму.

Арт-кластер реализуется с 2015 года и объединяет образовательные заезды для молодых деятелей культуры и искусств, сеть региональных арт-резиденций, кастинг-платформу и фестиваль «Таврида.АРТ». Также в 2023 году начнет свою работу Университет креативных индустрий.