Подмосковье 01 декабря 2022, 10:34 Образовательные учреждения Сергиева Посада подключились к проекту «Эффективная начальная школа»

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Пять образовательных учреждений Сергиева Посада присоединились к проекту «Эффективная начальная школа». Его суть заключается в том, что дети проходят школьную программу быстрее сверстников. В итоге обучение в начальной школе занимает не четыре, а всего три года.

Особенность программы «Эффективная начальная школа» в том, что дети проходят первые два класса за один год. С сентября по декабрь они изучают программу первого класса, а с января по май уже осваивают программу второго.

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«У детей, которые активны, мотивированы на учебу, есть возможность себя проявить в более ускоренном режиме. Также они будут готовы углубленно изучать предметы в пятых классах», — рассказала замдиректора по учебно-воспитательной работе школы № 18 Наталья Пашинская.

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Специалисты уверяют, что для способных детей это только плюс. Но принимают в специализированные классы не всех. Педагоги ориентируются на заключение психолога. При этом в любой момент родители могут перевести своего ребенка в обычный класс.

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