Подмосковье 26 декабря 2023, 16:10 Образовательные учреждения Подмосковья получат доступ к фильмам премии «Герои большой страны» Unsplash

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Фонд развития культуры и кинематографии «Страна» открывает всем образовательным учреждениям регионов России онлайн-доступ к методическим материалам и десяти фильмам — участникам шорт-листа премии «Герои большой страны». Для их просмотра необходимо зарегистрироваться на сайте фонда.

Мероприятия кинопремии направлены на воспитание подростков и молодых людей, а также на формирование образа национального героя на основе кинопроектов.

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«Белый снег», «Золотая бронза», «Седьмая симфония», «Один из нас. Герой России Максим Концов», «Чук и Гек. Большое приключение» и другие фильмы будут доступны для показа и обсуждения с учащимися.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».