Образовательные модули для журналистов откроют в Подмосковье

В Подмосковье на базе мастерской управления «Сенеж» планируют запустить образовательные модули для журналистов. Они позволят работникам медиасферы пройти профессиональную переподготовку.

Председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн анонсировал открытие модулей на панельной дискуссии в рамках форума «Территория смыслов».

«На базе „Сенежа“ планируется запустить образовательные модули для журналистов, для тех, кто работает в медиасфере, связанные именно с обучением, подготовкой, навыками цифровой безопасности и фактчекинга», — сказал он.

Парламентарий заметил, что журналисты, как и представители любой профессии, тоже нуждаются в определенной переподготовке. Обязательный характер она носить не должна.

«Но те, кто действительно думает о своем развитии, и хочет быть максимально профессиональным, рассчитывает на репутацию, <…> всерьез задумаются и, конечно, на такие курсы с радостью запишутся и поедут», — выразил уверенность Хинштейн.

Репутацию он назвал важным инструментом в любой профессии, тем более — в журналистике.

Сейчас эта профессия, добавил глава думского комитета, стала обезличенной и отличается от журналистики советского времени, причем не в лучшую сторону.

«Любая профессия не идеальна, но сегодняшней журналистике, возможно, не хватает тех черт, которые были присущи журналистике советской. Сегодня журналистика преимущественно обезличена. Это в большей степени передача информация без какой-либо морально-воспитательной составляющей», — сказал Хинштейн.

С развитием электронных технологий, добавил он, информационные преимущества СМИ теряются.