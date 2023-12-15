Подмосковье 15 декабря 2023, 21:29 Образовательному центру № 1 в Ивантеевке исполнилось 110 лет Телеканал «360»

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Образовательный центр № 1 в Ивантеевке Пушкинского городского округа отпраздновал 110-летие. Одну из старейших школ муниципалитета открыли в 1913 году. С 1936 года она из семилетней стала средней, позднее ей присвоили звание образцовой.

В 2008 году к 70-летнему юбилею города школа получила новое здание. Разделить радость юбилея собрались не только нынешние школьники и педагоги, но и те, кто в разные годы работал здесь учителем, возглавлял педагогический коллектив или окончил данное учебное заведение.

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«Многие стремятся учиться в этой школе. Я понимаю почему. Есть традиция выпускать выпускников школы, подготовленных для последующей учебы и с начальными элементами к самостоятельной жизни», — рассказал дважды Герой Советского Союза летчик-космонавт Александр Иванченков.

«Я училась в этой школе с первого класса до 11-го класса и пришла сюда же работать. Вообще я изначально знала, что хочу стать педагогом, поэтому для родителей не было удивлением, что я пошла работать. Они мной безумно гордятся», — сообщила учитель русского языка и литературы Анастасия Гаврилочева.

В январе 2017 года школу переименовали в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Образовательный центр № 1». Сегодня это современные классы, компьютеры и ноутбуки, мультимедийные устройства, новые программы и технологии. Педагогический коллектив внедряет новые методы, делится своим опытом, выступает на семинарах. Почти все преподаватели школы — ее бывшие выпускники.

В школе обучается более 1,3 тысячи учеников, работает порядка 100 сотрудников, из которых 65 учителей.

«Наша школа является самой с самой большой историей в нашем городском округе. И сегодня мы праздновали большую красивую дату. Имеем массу достижений», — заявил директор «Образовательного центра № 1» Александр Геженко.

Слова приветствия в этот день звучали от педагогов-ветеранов, поздравления с теплыми словами благодарности от выпускников школы, родителей учащихся. Выдающихся педагогов наградили благодарственными письмами и памятными подарками. К присутствующим обратился и глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов. Он поздравил педагогический коллектив и учеников школы с юбилеем.

«Всем мы говорим слова благодарности. Сегодня хочется поздравить не только коллектив, но и всех ребят, которые учатся. Ещё раз хочу сказать слова благодарности нашим ветеранам, которые имеют отношение к этому учреждению. Я всем желаю хорошего настроения, успехов, педагогам развития», — поздравил Красноцветов.

Глава муниципалитета уверен, что впереди у школы будет еще много увлекательных событий.

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