Подмосковье 28 марта 2024, 13:32 Образовательная станция для специалистов по работе с детьми-аутистами откроется в Орехово-Зуеве Unsplash

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Коучинг-станция для специалистов по работе с детьми-аутистами откроется в Орехово-Зуеве на базе комплексного центра соцобслуживания. Они не только оказывают помощь в реабилитации таких ребят, но и в социализации, а также в поддержке мам и пап.

Интерактивные площадки для детей и родителей, мастер-классы, флешмобы и многое другое проведут в округе 2 апреля, в День распространения информации об аутизме. К этой дате приурочат традиционную акцию «Зажги синим». Она пройдет в демиховском Дворце культуры.

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