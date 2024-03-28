28 марта 2024, 13:32
Образовательная станция для специалистов по работе с детьми-аутистами откроется в Орехово-Зуеве
Коучинг-станция для специалистов по работе с детьми-аутистами откроется в Орехово-Зуеве на базе комплексного центра соцобслуживания. Они не только оказывают помощь в реабилитации таких ребят, но и в социализации, а также в поддержке мам и пап.
Интерактивные площадки для детей и родителей, мастер-классы, флешмобы и многое другое проведут в округе 2 апреля, в День распространения информации об аутизме. К этой дате приурочат традиционную акцию «Зажги синим». Она пройдет в демиховском Дворце культуры.
Реклама
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Дети
Орехово-Зуево
Реклама
Реклама