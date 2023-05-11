11 мая 2023, 13:03
Образовательная программа по живописи пройдет для школьников Подмосковья с 15 по 28 июня
Школьников Подмосковья пригласили на интенсив по живописи, подготовленный образовательным центром «Взлет». Программа мероприятий пройдет с 15 по 28 июня.
«Школьники 7–11-х классов Подмосковья смогут принять участие в июньской программе образовательного центра „Взлет“ — „Основы многослойной акварельной живописи“. Это финальный интенсив в образовательном сезоне — 2022/2023», — сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.
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В программу войдут практические занятия в мастерских Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, лекции по профильным учебным дисциплинам, экскурсии в музеи и многое другое.
Для того чтобы принять участие в интенсиве, необходимо зарегистрироваться по ссылке до 18:00 5 июня.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что одну из самых больших школ Подмосковья откроют в Лобне в 2024 году. Она примет сразу 2,2 тысячи учеников.
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