Подмосковье 11 мая 2023, 13:03 Образовательная программа по живописи пройдет для школьников Подмосковья с 15 по 28 июня ОЦ "Взлёт"

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Школьников Подмосковья пригласили на интенсив по живописи, подготовленный образовательным центром «Взлет». Программа мероприятий пройдет с 15 по 28 июня.

«Школьники 7–11-х классов Подмосковья смогут принять участие в июньской программе образовательного центра „Взлет“ — „Основы многослойной акварельной живописи“. Это финальный интенсив в образовательном сезоне — 2022/2023», — сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

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В программу войдут практические занятия в мастерских Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, лекции по профильным учебным дисциплинам, экскурсии в музеи и многое другое.

Для того чтобы принять участие в интенсиве, необходимо зарегистрироваться по ссылке до 18:00 5 июня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что одну из самых больших школ Подмосковья откроют в Лобне в 2024 году. Она примет сразу 2,2 тысячи учеников.

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