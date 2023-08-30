Подмосковье 30 августа 2023, 16:03 Образовательная программа по продажам на маркетплейсах пройдет для предпринимателей в Подмосковье Unsplash

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Образовательная программа «Продажи на маркетплейсах» стартует для предпринимателей в Подмосковье 12 сентября. Участникам помогут разобраться в бизнес-процессах на цифровых торговых площадках.

Обучение состоит из очных семинаров и онлайн-лекций от ведущих бизнес-экспертов. Спикеры расскажут о финансовой составляющей ведения бизнеса на маркетплейсах, а также разберут инструменты, которые помогут в учете денежных средств и составлении плана стартовых расходов.

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Участие в программе бесплатное. Зарегистрироваться можно до 12 сентября на платформе dasreda.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта.

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