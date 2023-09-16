Подмосковье 16 сентября 2023, 14:45 Образовательная программа для подмосковных специалистов в сфере туризма стартует 19 сентября Министерство культуры и туризма МО

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В Коломне 19 сентября пройдет первое занятие для специалистов в отрасли туризма на тему стратегического планирования развития отрасли в Подмосковье. В ходе программы будущие сотрудники организаций управления туристической сферы обретут необходимые знания и навыки.

Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, на занятии в Коломне участникам покажут местные принципы работы в сфере, а также познакомят с туристическим сообществом округа.

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Занятия для будущих специалистов организовал федеральный ресурсный центр подготовки кадров. Всего пройдет 10 образовательных программ для 500 сотрудников.

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