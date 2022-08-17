Образовательная программа для подмосковных бизнес-леди начнется 3 сентября

«Женский бизнес. Хочу. Могу. Делаю». Образовательный проект с таким названием стартует в Подмосковье через несколько дней.

В Подмосковье зарегистрировано порядка 400 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, где трудоустроены свыше 1,6 миллиона жителей.

«Приятно, что руководителями почти 50% таких компаний являются женщины. Образовательная программа поможет девушкам-предпринимателям получить новый опыт и тиражировать его на свои проекты», — сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В Подмосковье некоторые меры поддержки созданы специально для дам. Например, женщины-предприниматели могут получить льготный кредит до пяти миллионов рублей по ставке 8% годовых. В этом году девушкам уже предоставлено 66 таких займов на общую сумму свыше 140 миллионов рублей.

«Присоединиться к образовательной программе могут как опытные женщины-предприниматели, так и те, кто только создает свое первое дело», — уточнил вице-президент Сбербанка — председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников.

Цель проекта — дать участницам полный набор необходимых инструментов для открытия и развития собственного бизнеса. А еще — уверенность в том, что они могут строить устойчивый бизнес и при этом уделять время себе и семье.

Программа «Женский бизнес» — это цикл из семи очных встреч и шести онлайн-вебинаров от предпринимателей. Участие бесплатное, но количество мест ограничено. По окончании обучения девушки получат сертификаты о прохождении образовательного курса и доступ к записям онлайн-лекций. Зарегистрироваться и узнать о программе подробнее можно на сайте проекта.