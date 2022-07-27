Образовательная платформа для сотрудников предприятий появилась в Подмосковье

Образовательная платформа «Фабрика процессов» для руководителей и сотрудников предприятий появилась в Подмосковье. Она поможет обучиться технологиям бережного производства.

Фабрика открылась на базе Регионального центра компетенций. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Сейчас специалисты РЦК помогают около 80 предприятиям Подмосковья по проекту «Производительность труда». Расширить список позволит фабрика, благодаря которой обучат сотрудников разных компаний.

«В рамках „Фабрики процессов“ воспроизведена производственная линия по сборке сложной детали. Участники обучения при поддержке специалистов РЦК получают возможность самостоятельно выявить производственные потери на этой линии и найти решения по их устранению», — рассказала Зиновьева.

Также эксперты смоделируют финансовую модель предприятия, чтобы участники смогли оценить влияние повышения производительности на рост доходов.

Зиновьева добавила, что полученные навыки специалисты смогут использовать на своих предприятиях. Первые ученики уже оценили возможности «Фабрики процессов».

Это 12 работников компании ГК «Тамаки», занимающейся поставкой кухонь. Генеральный директор Андрей Белянин отметил, что его сотрудники получили уникальный опыт.

«Универсальность практик бережливого производства позволит нам применить полученный опыт уже непосредственно на наших производственных линиях», — сказал он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о новых мерах поддержки предпринимателей в Подмосковье. Они заработают с 1 августа.