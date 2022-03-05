Директора школ обсудили проекты по повышению качества образования в Химках

Директора химкинских школ провели встречу для обсуждения проектов по повышению качества образования детей. Собрание началось с поздравления дам с Международным женским днем.

«Я бы хотел пожелать вам, в первую очередь, любви. Чтобы любовь у вас у всех была. Чтобы от вас она ни на шаг не отступала. <…> Чтобы все ваши желания сбывались, оставайтесь такими же умницами. Мы вас любим, гордимся нашим женским коллективом города», — пожелал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

После завершения торжественной части с педагогами обсудили вопросы престижа химкинских школ. По инициативе губернатора Андрея Воробьева в муниципалитетах Московской области начали развивать флагманские школы.

По словам директоров, образовательные учреждения должны способствовать олимпиадному движению, соответствовать международным стандартам качества образования. Также школы должны развивать у детей дополнительные навыки. В гимназии № 4 для этого уже ввели профильные классы.

«У нас есть предпринимательский класс, который открыт на базе 10 класса. Есть изучение предмета технологии, который дает возможность детям овладевать 3D-технологиями, робототехникой. На этой неделе состоялся вебинар всех флагманских школ, где собрали опыт лучших программ по преподаванию технологии. И наша программа признана лучшей», — рассказала директор гимназии № 4 Наталья Козельская.

В школе № 25 акцент решили сделать на всестороннем развитии личности школьника. С сентября 2022 года образовательное учреждение считается бизнес-школой с новой концепцией образования.

«Управленческие навыки, правовые и социальные навыки — это то, что мы ставим во главу концепции нашей школы», — подчеркнула директор школы Наталья Попова.

Как отметил Волошин, к своим проектам школы должны подходить индивидуально и обсуждать все нововведения с родителями учеников.

«И мы и родители — все хотят улучшить качество. <…> Это может быть только командная работа. Не спешная. Но работа на результат», — заявил он.

Учитель английского языка и депутат Совета депутатов Ирина Беляева отметила, что проекты в химкинских школах уже успешно реализуются.

«В своем обращении губернатор Воробьев пожелал каждому городу выделить такие передовые школы, которые смогут эффективно делиться опытом со всеми остальными. У нас в Химках — это успешно реализуется. Мы рады, что ведем с администрацией города такой открытый диалог. Высказываем идеи и чувствуем поддержку», — сказала она.

Все нововведения в образовательных учреждениях, направлены на повышение качества образования. Изначально будут касаться только флагманских школ с высокими показателями, которые затем уже будут делиться своими практиками с другими школами.