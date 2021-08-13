Образование новых стандартов. Воробьев объяснил, почему важна программа капремонта в школах

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время ответа на вопросы журналистов заявил, что капитальный ремонт школ надо проводить в каждом регионе. Он отметил, что в Подмосковье заметен огромный спрос на капремонт.

«У нас готовы заявки. Одна из таких школ находится в Красногорске. Капитальный ремонт — это, по сути, новая школа. И по форме, и по содержанию. Все то, что делает для детей образование комфортным, качественным, возможным уже в новых стандартах», — отметил Воробьев.

Он подчеркнул, что Подмосковье будет участвовать в этой программе, власти также рассчитывают на поддержку.

«Наши педагоги — большие молодцы, потому что даже школы, которые старше 30–40 лет, они стараются содержать в очень достойном виде. Но годы летят. И капитальный ремонт — это то, что надо проводить в каждом регионе. Для нас, безусловно, это очень важная поддержка», — сказал глава региона.

Первый заместитель председателя СФ ФС РФ, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак сообщил, что важно не просто отремонтировать школу, а создать новое образовательное пространство.

«Капитальный ремонт — это не просто инфраструктура, это совершенство учебного процесса, возможная переквалификация учителей, учебники. Важно, чтобы перед капремонтом дети высказали свое мнение, какой они хотят видеть свою школу. Учет мнения детей, родителей и учителей очень важен», — сказал Турчак.

В пятницу Московская область подала заявку на участие в президентской программе капремонта школ. Программа рассчитана на пять лет.