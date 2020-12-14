Образование мирового стандарта. 5 новых мастерских открылось в аграрном колледже в Коломне

В Коломенском аграрном колледже появились новые мастерские. Их открыли благодаря федеральному гранту в рамках программы «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование».

Кот по кличке Миша — первый пациент, которого осматривают студенты Коломенского аграрного колледжа в новой мастерской. Раньше набраться практического опыта будущие ветеринары могли только в ветклиниках, а теперь — прямо на уроке, ведь у них появилась своя лаборатория.

«Не нужно тратить время на то, чтобы куда-то поехать. Ведь не всегда понятно, когда будут известны точные исследования, анализы и так далее», — отмечает студентка Коломенского аграрного колледжа Софья Коврова.

Всего в Коломенском аграрном колледже открылось пять современных мастерских: ветеринария, сити-фермерство, сельскохозяйственные биотехнологии, геномная инженерия и эксплуатация сельскохозяйственных машин.

В лаборатории также есть возможность исследовать сельскохозяйственные продукты, например, при помощи люминоскопа. В клиническом отделении появились стационарные и портативные ультразвуковые сканеры. Студенты смогут проводить исследования и в мастерской, и на фермах.

«Это, наверное, 50-летний прыжок вверх по оснащению материально-технической базы. Тот уровень, который мы получили сегодня — это большой задел на будущее», — сказал директор Коломенского аграрного колледжа Алексей Зиновьев.

Мастерские появились благодаря федеральному гранту в рамках программы «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование». К финансированию также подключились Московская область и местные предприятия.

Оснащение такой материальной базы по мировым стандартам, по стандартам WorldSkills — такого не было, в общем-то, никогда. И сегодня то современное оборудование, которое размещено в этих мастерских, оно важно для образования, для подготовки студентов, кадров, для переподготовки Андрей Ваулин председатель совета депутатов Коломенского г.о.

Новые мастерские уже привлекли внимание предприятий, ведь с их помощью колледж сможет подготовить специалистов для работы на современном оборудовании.